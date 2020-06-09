Полиция в Брюсселе устроит акцию протеста

В Брюсселе в воскресенье демонстрация против расизма переросла в погромы и столкновения с полицией. В центре бельгийской столицы разграблены бутики и магазины, в полицейских летели камни и бутылки. Сообщается, что задержаны 239 человек, но всех их кроме одного, отпустили после составления протокола.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, при этом пострадали 37 стражей порядка. Профсоюзы предупредили руководство страны, что намерены провести забастовку против насилия в отношении полицейских. В частности, силовики возмущены неадекватной, по их мнению, подготовкой к отражению ожидавшейся волны погромов, путаницей в управлении силами, а также сами фактом разрешения на проведение манифестации, несмотря на действующие карантинные меры.