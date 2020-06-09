Умер пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым водитель
Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, может быть переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") после смерти пострадавшего. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, передает Day.Az.
"Уголовное дело, скорее всего, будет переквалифицировано с ч. 2 на ч. 3 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
"Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - добавил источник.
По предварительным данным, Ефремов выехал на встречную полосу движения на большой скорости.
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