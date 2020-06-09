Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 818

В Грузии за последние сутки выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 818. Отмечается, что в Грузии в настоящее время 2902 человека находятся на карантине, 249 - на стационарном лечении. Вылечились 686 человек, скончались 13 человек.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.