https://news.day.az/world/1242679.html Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 818
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 818
В Грузии за последние сутки выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 818. Отмечается, что в Грузии в настоящее время 2902 человека находятся на карантине, 249 - на стационарном лечении. Вылечились 686 человек, скончались 13 человек.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.
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