Один из авторитетнейших вирусологов Европы рассказал о вакцине от COVİD-19

Мы должны быть терпеливыми. Ведь с момента, как вирус был идентифицирован, прошло всего пару месяцев. Разумеется, у нас не получится быстро найти сильнодействующие антидоты к нему. Напомню: на поиск доступных лекарств против вирусов СПИДА, гепатита ушли годы

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом сказал один из самых авторитетных европейских вирусологов, бельгийский профессор Йохан Нейц, отвечая на вопрос как скоро появятся эффективные препараты против нового коронавируса.

Нейц отметил, что найти лекарство реально, но на это нужно время.

"Мы работаем над поиском препарата, который будет подавлять активность вируса в той или иной степени. Это, мы надеемся, позволит добиться улучшения и у тяжело больных пациентов, и у тех, кто находится в начальной стадии заболевания. Возможно, для достижения эффекта нам придется объединить несколько молекул...

Я надеюсь, мы сможем помочь пациентам, но давайте реально смотреть на вещи. Мир не готовился к пандемии, поэтому мы не можем за пару месяцев найти самые лучшие, самые эффективные препараты. Это никому не под силу.

Мы получили важный урок: человечество должно заранее готовиться к пандемиям, которые в будущем еще повторятся", - сказал бельгийский профессор-вирусолог.