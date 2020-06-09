США и Россия договорились о переговорах по ядерному оружию
США и России предварительно договорились о проведении переговоров о новом ядерном соглашении. Об этом сообщил спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Сегодня согласовали с заместителем министра иностранных дел РФ Рябков время и место проведения в июне переговоров по вопросам ядерного оружия", - написал чиновник.
По его словам, к участию в переговорах пригласили Китай.
Как сообщает ТАСС, в Пекине заявили, что участвовать в переговорах не планируют.
"Мы многократно заявляли о своей позиции. Китай не намерен принимать участие в так называемых трехсторонних переговорах с Россией и США о разоружении", - заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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