США и Россия договорились о переговорах по ядерному оружию

США и России предварительно договорились о проведении переговоров о новом ядерном соглашении. Об этом сообщил спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Сегодня согласовали с заместителем министра иностранных дел РФ Рябков время и место проведения в июне переговоров по вопросам ядерного оружия", - написал чиновник.

По его словам, к участию в переговорах пригласили Китай.

Как сообщает ТАСС, в Пекине заявили, что участвовать в переговорах не планируют.

"Мы многократно заявляли о своей позиции. Китай не намерен принимать участие в так называемых трехсторонних переговорах с Россией и США о разоружении", - заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.