Коронавирус оставил на улице многодетные семьи в Колумбии

В столице Колумбии, рядом с автовокзалом, появился стихийный лагерь, в котором живут десятки человек. Это венесуэльские мигранты, которые приехали в Боготу на заработки и остались без средств к существованию из-за пандемии коронавируса. Сотельдо Солис, его жена Есения и их четверо детей не знают, сколько времени им придется провести в палатке.

Day.Az со ссылкой на Известия представляет фоторепортаж, как многодетные семьи выживают на улице без электричества, воды и денег.

Колумбийские власти в последние недели решили сократить ежедневную квоту мигрантов, которые могут приезжать в приграничный город Кукута, с 400 до 100 человек. Остальные застряли там, где их застала эпидемия

У автовокзала Боготы мигранты установили более 160 палаток и тентов из черного полиэтилена, привязанного к деревьям веревками

В палатках, где нет никакой возможности соблюдать социальную дистанцию и даже помыть руки, живут в среднем по шесть человек. В этой нашли себе приют Эстефания Мантилья из Пуэрто-Ордаса, Бетзабель Росалес из Валенсии, Андрес Эрнандес из Португалии и Луис Эскобар из Баркисимето

Очередь за завтраком

Денег у мигрантов практически не осталось, питание им приносят сердобольные жители окрестных районов и благотворители

Венесуэльские мигранты, многие из которых работали в Колумбии нелегально, рассказывают, что вынуждены были разбить лагерь из-за отсутствия всякой помощи

Тысячи венесуэльцев в одночасье лишились работы и дохода, их выгнали из арендуемого жилья за неуплату, у них не осталось денег даже на обратный билет

По данным колумбийской миграционной службы, к настоящему моменту более 72 тыс. венесуэльских трудовых мигрантов вернулись на родину

Те, кто не имеет возможности добраться до дома, оседают на городских улицах в привокзальных районах и выживают как могут

Когда у них появится возможность что-то изменить и вернуться на работу или домой, никто не знает. "Мы приехали в Колумбию в поисках хорошего дохода и финансовой стабильности, а нашли коронавирус, - говорят они. - Ситуация, в которой мы оказались, ужасна, никто из нас такое и представить себе не мог"

Около 5 млн человек в последние годы покинули Венесуэлу в поисках работы. 1,8 млн отправились в Колумбию, остальные - в Перу и Эквадор