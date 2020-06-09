Израиль перенес ослабление карантина из-за роста числа зараженных

Дальнейшие шаги по снятию карантинных ограничений в Израиле отложены минимум на неделю в связи с ростом количества заразившихся коронавирусом в стране.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам заседания правительственной комиссии по противодействию распространению инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прежде всего мы решили, что необходимо экстренно затормозить (дальнейшее снятие ограничений). Мы приостановили все меры по ослаблению ограничений, которые должны были применить в ближайшие дни. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса на следующей неделе", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

Премьер добавил, что сделано "одно исключение" для залов торжеств, которые смогут открыться в ближайшие дни. "Залы торжеств смогут начать работу при выполнении указаний министерства здравоохранения, которые будут распространены позже", - пояснил Нетаньяху. Газета The Jerusalem Post указывает, что решение правительственной комиссии касается возобновления прерванного почти три месяца назад движения пассажирских поездов, которое должно было состояться 8 июня, также начала проведение спектаклей и концертов в закрытых помещениях при заполненности зала не более 75%, запланированного на 14 июня.

Нетаньяху, выступая 7 июня на еженедельном заседании кабмина, отметил, что в Израиле "в последние 8 дней наблюдается рост [числа] случаев заражения коронавирусом". Это "отчасти связано с введением послаблений и возобновлением экономической деятельности", но "в значительной степени вызвано пренебрежением правилами ношения масок, дистанции и гигиены", добавил он. В начале мая Нетаньяху, представляя план выхода из карантина, отметил, что Израиль будет возвращать ограничительные меры в случае продолжительного роста числа инфицированных за сутки более чем на 100.

С 15 мая власти разрешили проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек, 17 мая открылись школы, 20 мая - пляжи, с 27 мая разрешена работа бассейнов, ресторанов и кафе. 30 мая впервые за месяц за 24 часа было выявлено более 100 заразившихся коронавирусом, 6 июня этот показатель достиг 160. С 27 мая из основных предписаний Минздрава в Израиле остаются в силе обязательное соблюдение дистанции в два метра между людьми и ношение защитных медицинских масок вне дома. Отсутствие маски наказывается штрафом в 200 шекелей (около $55).