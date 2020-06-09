Полиция ужесточила дело в отношении Михаила Ефремова

Московская полиция переквалифицировала дело в отношении актера Михаила Ефремова после смерти пострадавшего в ДТП на Смоленской площади в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник в пресс-службе московского ГУ МВД.

"Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы, - сказал собеседник агентства. - Уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по ч. 2 ст. 264 УК РФ, переквалифицировано на п. а ч. 4 указанной статьи".

Эта статья предусматривает наказание до 12 лет колонии.

Отметим, что на Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В результате происшествия погиб один человек. Инцидент произошел 8 июня около 23:00 мск у дома 3 на Смоленской площади.

Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada. Ефремов находился в автомобиле один.

Водителя Lada с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Позднее он умер в больнице.

В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения.