Тысячи людей простились с Джорджем Флойдом в Хьюстоне

Тысячи жителей США прибыли в Хьюстон, чтобы проститься с Джорджем Флойдом. У храма, где выставлен гроб с его телом, выстроились длинные очереди: из-за пандемии коронавируса людей запускают внутрь лишь при строгом соблюдении мер безопасности. Предполагается, что церемония продлится около шести часов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, затем Флойд будет похоронен на мемориальном кладбище в пригороде Пэрленд. Хотя мужчина родился в Северной Каролине, его детство прошло именно в Хьюстоне, откуда шесть лет назад он и перебрался в Миннеаполис. Флойд будет погребен рядом со своей матерью. На кладбище допустят лишь членов семьи и друзей покойного.

Массовые волнения из-за смерти афроамериканца в ходе жесткого полицейского задержания вот уже две недели сотрясают Америку.

"Хочется побыть здесь еще немного, отдать дань уважения умершему, побыть с ним. Мне не удалось задержаться и как следует проститься, но я все равно рада, что пришла", - говорит Сабрина Изингтон, жительница Хьюстона.

"Вы видите всех этих людей? Здесь и чернокожие, и белые, и латиноамериканцы, выходцы из азиатских стран, Европы, с Ближнего Востока... Здесь собрались все. Мы прославляем мир и жизнь, которую не смогли уберечь. Вот он - американский дух в действии", - отмечает Арт Эйсеведо, начальник полиции города.

Ранее более 10 тысяч человек были задержаны в ходе беспорядков, в которые вылились манифестации против расизма и полицейского насилия. В Нью-Йорке проходят новые акции мирного характера.

Накануне в Миннеаполисе состоялись первые слушания по делу уже бывшего сотрудника правоохранительных органов Дерека Шовина, который в ходе операции по задерджанию почти девять минут стоял коленом на шее Джорджа Флойда. Обвиняемому в "убийстве 2-й степени" - "при намеренном причинении вреда здоровью, в результате крайнего безразличия к человеческой жизни" - грозит до 40 лет тюремного заключения.