Стамбул будет бороться за право принять Олимпиаду-2032

Самый большой город Турции Стамбул намерен принять у себя летний Олимпийские и Паралимпийские игры в 2032 году. Турция еще не проводила у себя Олимпиады, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Турции Хасан Арат подтвердил желание Турции принять у себя Олимпийские игры 2032 года. Он заявил, что город обладает хорошей инфраструктурой. Арат отметил, что его страна успешно справилась с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.

Стамбул уже был кандидатом на проведение Олимпийских игр 2020. Но местом проведения Олимпиады был избран Токио.