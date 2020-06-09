https://news.day.az/world/1242770.html Стамбул будет бороться за право принять Олимпиаду-2032
Стамбул будет бороться за право принять Олимпиаду-2032
Самый большой город Турции Стамбул намерен принять у себя летний Олимпийские и Паралимпийские игры в 2032 году. Турция еще не проводила у себя Олимпиады, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Вице-президент Национального олимпийского комитета Турции Хасан Арат подтвердил желание Турции принять у себя Олимпийские игры 2032 года. Он заявил, что город обладает хорошей инфраструктурой. Арат отметил, что его страна успешно справилась с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.
Стамбул уже был кандидатом на проведение Олимпийских игр 2020. Но местом проведения Олимпиады был избран Токио.
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