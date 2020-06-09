США создают новое смертельное оружие

США работают над созданием боеприпаса Vintage Racer - Loitering Weapon System (LWS), летные испытания которого завершились в 2019 году, сообщает Aviation Week, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американское издание, обратившее внимание на открытые источники, пишет, что, вероятнее всего, указанная сиcтема представляет собой барражирующий беспилотник, обеспечивающий доставку на гиперзвуковой скорости кинетического перехватчика к цели.

The Drive отмечает, что данное оружие может быть предназначено для уничтожения систем противоракетной обороны (ПРО) противника, в том числе посредством насыщающей атаки. Согласно изданию, LWS может барражировать 60-90 минут вне контролируемой ПРО противника зоны, а, определив цель внутри нее, нанести удар.

Согласно Aviation Week, оружие может использоваться для уничтожения мобильных ракетных комплексов.