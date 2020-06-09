https://news.day.az/world/1242798.html В России выпал град размером в грецкий орех - ВИДЕО
В России выпал град размером в грецкий орех - ВИДЕО
Жители города Выборга Ленинградской области удивлены выпадением града в начале лета. Они делятся фотографиями и видео градин в соцсетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, судя по этим кадрам, градины довольно крупные - размером с грецкий орех.
По данным сайта weather.com, сегодня в Выборге от плюс 16 до плюс 24, вероятность осадков - 10 процентов, влажность - 81 процент.
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