В России выпал град размером в грецкий орех

Жители города Выборга Ленинградской области удивлены выпадением града в начале лета. Они делятся фотографиями и видео градин в соцсетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, судя по этим кадрам, градины довольно крупные - размером с грецкий орех.

По данным сайта weather.com, сегодня в Выборге от плюс 16 до плюс 24, вероятность осадков - 10 процентов, влажность - 81 процент.