https://news.day.az/world/1242802.html В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 74 человека
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 74 человека
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 74 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 8 425. За последние сутки в Иране выявлено 2 095 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных COVID-19 составляет 175 927, вылечились 138 457 человек.
В настоящее время состояние 2 639 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
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