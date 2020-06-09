В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 74 человека

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 74 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 8 425. За последние сутки в Иране выявлено 2 095 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных COVID-19 составляет 175 927, вылечились 138 457 человек.

В настоящее время состояние 2 639 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.