https://news.day.az/world/1242805.html В Европе внезапно выпало много снега - ВИДЕО
В Европе внезапно выпало много снега - ВИДЕО
Небольшую европейскую страну Андорру летом засыпало снегом. Видео публикуют очевидцы в соцсетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, Андорра расположена в восточной части Пиренейского полуострова. Климат в Андорре достаточно мягкий, благодаря близости Средиземного моря. Страна со всех сторон окружена Пиренеями, что защищает ее от холодных северных ветров.
Обычно летом дневная температура воздуха достигает +22 градусов, ночью наблюдается около 10 градусов тепла.
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