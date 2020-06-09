В Европе внезапно выпало много снега

Небольшую европейскую страну Андорру летом засыпало снегом. Видео публикуют очевидцы в соцсетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, Андорра расположена в восточной части Пиренейского полуострова. Климат в Андорре достаточно мягкий, благодаря близости Средиземного моря. Страна со всех сторон окружена Пиренеями, что защищает ее от холодных северных ветров.

Обычно летом дневная температура воздуха достигает +22 градусов, ночью наблюдается около 10 градусов тепла.