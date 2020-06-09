Кадры митингов против расизма со всего мира

Масштабные митинги против расизма прошли во многих странах мира после событий в США, где две недели назад при задержании умер афроамериканец Джордж Флойд.

В частности, в Лондоне протестовать вышли десятки тысяч человек, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Не обошлось без стычек - полтора десятка офицеров получили травмы, а с десяток участников акции оказались в отделениях полиции.

Нант, Франция

Сиэтл, США

Претория, ЮАР

Монреаль, Канада

Нью-Йорк, США

Манаус, Бразилия

Лондон, Великобритания