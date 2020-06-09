https://news.day.az/world/1242814.html Кадры митингов против расизма со всего мира - ФОТОРЕПОРТАЖ
Кадры митингов против расизма со всего мира - ФОТОРЕПОРТАЖ
Масштабные митинги против расизма прошли во многих странах мира после событий в США, где две недели назад при задержании умер афроамериканец Джордж Флойд.
В частности, в Лондоне протестовать вышли десятки тысяч человек, передает Day.Az со ссылкой на Униан.
Не обошлось без стычек - полтора десятка офицеров получили травмы, а с десяток участников акции оказались в отделениях полиции.
Нант, Франция
Сиэтл, США
Претория, ЮАР
Монреаль, Канада
Нью-Йорк, США
Манаус, Бразилия
Лондон, Великобритания
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре