В России стабилизировалась ситуация с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ситуация с коронавирусом в России стала стабильной, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Попова отметила, что говорить о стабилизации ситуации позволяет постоянное снижение ежедневного числа заболевших.

"На сегодняшний день динамическая ситуация у нас стабильная", - сказала Попова.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 485 253 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 242 397 человек, число летальных случаев возросло до 6 142.