https://news.day.az/world/1242826.html В России стабилизировалась ситуация с коронавирусом - Роспотребнадзор
В России стабилизировалась ситуация с коронавирусом - Роспотребнадзор
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ситуация с коронавирусом в России стала стабильной, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Попова отметила, что говорить о стабилизации ситуации позволяет постоянное снижение ежедневного числа заболевших.
"На сегодняшний день динамическая ситуация у нас стабильная", - сказала Попова.
Всего в России на сегодняшний день выявлено 485 253 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 242 397 человек, число летальных случаев возросло до 6 142.
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