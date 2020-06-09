В Иране за сутки выявили более 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 175 927, летальных исходов - на 8 425, зафиксированы 138 457 случаев выздоровления. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Day.Az со ссылкой на IRNA.

"За последние сутки выявлены 2 095 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 175 927 человек", - сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки к сожалению умерли 74 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умер уже 8 425 человек.

По словам Лари, зафиксированы 138 457 случаев выздоровления среди заразившихся. "2 639 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", - уточнила она.