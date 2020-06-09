Последствия страшной аварии на ТЭЦ в Норильске

После разлива топлива на ТЭЦ в красноярском крае следы нефтепродуктов обнаружены в озере Пясино под Норильском. Водоем находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. Это сообщила замминистра экологии края Юлия Гуменюк.

Из просевшего резервуара вылились около 21 тысячи кубометров нефтепродуктов, загрязненными оказались 180 тыс. кв. м грунта.

По словам старшего инспектора Росприроднадзора Василия Рябинина, "следы дизельного топлива имеются и за пределами зоны, ограниченной бонами. Не менее 10 см береговой линии покрыты нефтепродуктами".

Эксперты полагают, что боны на реке Амбарной либо установили позже, чем нужно, либо оказались неэффективными, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В Карском море следов нефтепродуктов не обнаружено, но только потому, что речное устье покрыто льдом, когда лед сойдет, ситуация может измениться. Норильский комбинат многие десятилетия был головной болью для экологов.

Об этом говорит руководитель программы по экологической ответственности бизнеса российского отделения WWF Алексей Книжников: "Даже до разлива уже давно не рекомендовалось употреблять в пищу рыбу, выловленную в этом озере. Как дальше будет развиваться ситуация, мы посмотрим, но ясно, что, скорее всего, будет принято решение запретить водные промыслы представителям коренных народностей, что там обитают. Их жизнь напрямую зависит от состояния водоемов, река для них - основа существования".

МЧС сообщает, что собрано свыше 5 тыс. кубометров водонефтяной смеси. Загрязненный грунт вывезен на временное хранение. Возбуждено четыре уголовных дела.