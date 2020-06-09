https://news.day.az/world/1242872.html Авиакомпания Emirates сократит тысячи сотрудников из-за пандемии
Авиакомпания Emirates сократит тысячи сотрудников из-за пандемии
Авиакомпания Emirates Airlines, базирующаяся в эмирате Дубай, намерена сократить тысячи сотрудников из-за последствий пандемии нового коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их данным, авиаперевозчик уже приступил к сокращению части пилотов и летного персонала. Эту информацию также подтвердил агентству представитель авиакомпании.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.
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