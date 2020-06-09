https://news.day.az/world/1242961.html В Иране произошло сильное землетрясение
В Иране произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на юге Ирана.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 21:18 (GMT+4). Эпицентр землетрясения располагался в 216 километрах к юго-востоку от города Шираз. Очаг залегал на глубине двух километров.
Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.
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