В Иране произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на юге Ирана.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 21:18 (GMT+4). Эпицентр землетрясения располагался в 216 километрах к юго-востоку от города Шираз. Очаг залегал на глубине двух километров.

Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.