В Великобритании число смертей от коронавируса превысило 50 тысяч

Количество скончавшихся после заражения коронавирусом в Великобритании превысило отметку в 50 тысяч, сообщил во вторник министр бизнеса Алок Шарма со ссылкой на данные Национальной статистической службы Великобритании (ONS), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным службы, в стране умерли 50 107 человек с коронавирусом. Сообщается, что в ONS провели оценку всех скончавшихся до 29 мая, в свидетельстве о смерти которых было упоминание о подозрении на коронавирус.

Согласно официальным данным, в которые включаются случаи смерти среди пациентов только с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Великобритании по состоянию на 9 июня скончались 40 883 человека. Прирост новых летальных исходов за сутки составил 286. Общее количество заражений в стране с начала вспышки вируса превышает отметку 289 тыс.

Несмотря на такую статистику, Шарма отметил, что в целом в стране отмечается снижение ежесуточного показателя случаев заражения и смерти среди пациентов с коронавирусом.

Он добавил, что режим общенационального карантина в ближайшее время может быть снят. В частности, по данным Шармы, магазины товаров не первой необходимости могут открыться с 15 июня при условии, что они продолжат соблюдать меры по борьбе с инфекцией. Министр подчеркнул, что правило о соблюдении дистанции в два метра останется в силе.

В то же время Шарма исключил возможность открытия баров и ресторанов ранее 4 июля.

Накануне прирост летальных исходов среди пациентов с коронавирусом составил 55 случаев, что является самым низким показателем с 21 марта.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок отметил, что такие показатели указывают на то, что страна "побеждает в борьбе с этой болезнью", однако подчеркнул, что "многое еще предстоит сделать".

Великобритания является наиболее пострадавшей страной от коронавируса в Европе. По количеству случаев смерти она стоит на втором месте после США.

Данные ONS свидетельствуют о том, что с марта этого года, когда коронавирус начал стремительно распространяться по стране, смертность в Англии и Уэльсе превысила средний показатель за последние пять лет на 57961.