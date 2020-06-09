Эрдоган сделал заявление по Идлибу

Турция не потерпит того, чтобы Идлиб вновь превратился в арену столкновений. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабмина страны, передает Day.Az со ссылкой на Anadolu.

Турецкий лидер также коснулся мер, предпринимаемых в Турции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Глава государства сообщил, что турецким ученым из TÜBİTAK (Совет по научно-техническим исследованиям Турции) удалось синтезировать препарат "Фавипиравир" для лечения COVID-19.