https://news.day.az/world/1242968.html Эрдоган сделал заявление по Идлибу
Эрдоган сделал заявление по Идлибу
Турция не потерпит того, чтобы Идлиб вновь превратился в арену столкновений. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабмина страны, передает Day.Az со ссылкой на Anadolu.
Турецкий лидер также коснулся мер, предпринимаемых в Турции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Глава государства сообщил, что турецким ученым из TÜBİTAK (Совет по научно-техническим исследованиям Турции) удалось синтезировать препарат "Фавипиравир" для лечения COVID-19.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре