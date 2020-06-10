Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции

С 10 июня в Турции вновь смягчаются ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса.

Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре.

"Рестораны и кафе теперь смогут работать до полуночи (ранее до 22.00). Граждане старше 65 лет смогут выходить из домов с 10 до 20 часов. Дети до 18 лет смогут выходить каждый день под присмотром взрослых. Театры и свадебные салоны открываются с 1 июля", - сказал турецкий лидер