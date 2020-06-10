В Хьюстоне 9 июня объявили Днем Джорджа Флойда

Власти Хьюстона (штат Техас) приняли решение объявить 9 июня Днем Джорджа Флойда, чья смерть в Миннеаполисе (штат Миннесота) вызвала волну массовых протестов в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявил во вторник мэр Сильвестр Тёрнер.

"Мы чествуем Джорджа Флойда не за то, что он был идеальным человеком, но за то, что после его последнего вздоха мы все можем дышать свободно. Поэтому я, мэр города Хьюстон Сильвестр Тёрнер, с гордостью объявляю этот день Днем Джорджа Флойда в Хьюстоне", - написал градоначальник в своем Twitter.

С точки зрения мэра, имя афроамериканца теперь знакомо "людям во всем мире, от Южной Африки до Канады, от Найроби до Берлина и от Южной Кореи до Европы". Тёрнер сообщил о подписании указа о запрете применения полицией Хьюстона удушающих приемов и о предписании органам правопорядка "исчерпывать все имеющиеся средства до применения огнестрельного оружия" во время массовых демонстраций.

Флойд, которому на момент смерти было 46 лет, родился в городе Фейетвилл в штате Северная Каролина, однако вырос и большую часть жизни провел в Хьюстоне, откуда в 2014 году переехал в Миннеаполис. Афроамериканца похоронят во вторник на кладбище в пригороде Хьюстона. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать лишь члены семьи и друзья покойного.

В ряде городов США уже устанавливают мемориалы афроамериканцу. Президент Северного центрального университета Миннеаполиса Скотт Хэгэн объявил об учреждении стипендии имени Джорджа Флойда.

После смерти Флойда во многих штатах США вспыхнули массовые протесты и беспорядки. При его задержании в Миннеаполисе 25 мая полицейские использовали жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.