https://news.day.az/world/1242987.html МВФ выделит Украине $5 млрд
МВФ выделит Украине $5 млрд
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил по итогам заседания во вторник предоставление Украине кредита в размере $5 млрд на 1,5 года. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы МВФ, передает ТАСС.
"Исполнительный совет сегодня [во вторник] одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках механизма кредитования стенд-бай", - отмечается в документе.
Украина в июне получает от МВФ первый транш в размере $2,1 млрд.
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