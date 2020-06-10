Число умерших за сутки из-за коронавируса в Бразилии снова превысило 1 тыс.

Число летальных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Бразилии за сутки увеличилось на 1 272, до 38 406. Об этом свидетельствуют обновленные во вторник вечером данные на портале бразильского Минздрава, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За это же время в южноамериканской республике выявлен 32 091 новый случай инфицирования, их общее количество увеличилось до 739 503. Выздоровели 311 064 пациента, из которых 21 024 - за последние сутки. В отличие от сводок последних дней во вторник Минздрав опубликовал на сайте в том числе данные о совокупном числе заразившихся и умерших. Соответствующее предписание было выдано накануне Федеральным верховным судом.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается 150 138 инфицированных и 9 522 умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (72 979 инфицированных), где из-за коронавируса умерли 6 928 человек, третьим стал северо-восточный штат Сеара (68 384 инфицированных и 4 309 умерших). Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (41 010 заразившихся и 3 453 умерших) и Мараньян (52 069 инфицированных и 1 285 умерших), а также в штатах Амазонас (51 234 инфицированных и 2 315 умерших) и Пара (59 148 инфицированных и 3 853 умерших) на севере страны.

Ситуация со статистикой

С 3 июня Минздрав Бразилии перенес время публикации ежедневной статистики по коронавирусу на более позднее время, после окончания вечернего выпуска новостей, а с 5 июня стал публиковать усеченные данные, содержащие информацию только за последние 24 часа. Такой подход разделяет президент страны Жаир Болсонару, по мнению которого в ежедневную сводку необходимо включать сведения о зафиксированных в этот конкретный день случаях инфицирования и летальных исходах. При подтверждении коронавируса в анализе пациента, умершего ранее, этот случай необходимо учитывать в сводках на день смерти, а не включать в свежие данные, полагает глава государства.

7 июня Минздрав Бразилии дважды опубликовал статистику по коронавирусу на разных сайтах. В первом случае ведомство разместило на своем сайте ссылку на информацию, согласно которой число подтвержденных случаев инфицирования за сутки увеличилось на 12 581, количество смертей возросло на 1 382. Однако уже через час на официальном портале, где публикуются ежедневные сводки, появились другие цифры: общее число положительных результатов диагностики на коронавирус увеличилось на 18 912, до 691 758, а количество летальных исходов оказалась меньшим - 525 случаев. Ситуация вызвала возмущение в бразильских СМИ и соцсетях, в понедельник Минздрав пояснил, что первая публикация содержала ошибочные данные, полученные из регионов, которые позже были исправлены.

Опасаясь подтасовки, руководство региональных управлений здравоохранения запустило свой портал, где каждый регион указывает собственные данные по состоянию на 18:00, в то время как сводку федерального Минздрава стали публиковать ближе к 22:00. Собственные подсчеты предложил также вести высший государственный орган в сфере аудита.

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая лишь США. По числу летальных исходов южноамериканская республика находится на третьем месте после США и Великобритании.