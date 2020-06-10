https://news.day.az/world/1242993.html Супруг британской королевы принц Филипп отметит 99-летие онлайн

Супруг британской королевы принц Филипп отметит 99-летие онлайн

В мире, 10 июня 2020 08:47 476
Супруг британской королевы принц Филипп отметит 99-летие онлайн

Супругу королевы Великобритании Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филиппу 10 июня исполняется 99 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Daily Mail, 99-й день рождение принца Филиппа пройдет непривычно тихо из-за пандемии коронавируса.

С марта королева, которая 21 апреля отметила 94-летие, и ее супруг живут в Виндзорском замке, соблюдая предписанный правительством карантин.

День рождения герцога Эдинбургско, как и недавний день рождения королевы, в этом году не будет ознаменован традиционным артиллерийским салютом, так как королевская чета решила, что подобные церемонии неуместны в период эпидемии, говорится в издании.

Таким образом, принца Филиппа ждет праздничный обед в компании Елизаветы II, а также поздравления по видеоконференцсвязи от детей, внуков и правнуков.

Принц Филипп поставил рекорд продолжительности жизни среди членов британской королевской семьи за всю историю. А в 2017 году он и его супруга отметили 70-летие свадьбы.

Yeni dəyərlər yaratmaq üçün #dəyişirik Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
5-10 saniyəyə istənilən ödənişi təmin edəcək layihə yekunlaşır – Muğanbank test edir (R) 09:53, Azərbaycanca 33
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок 09:51, Политика 52
В Twitter объявили праздничным днем дату отмены рабства в США 09:46, Технологии 109
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе 09:42, Медицина 172
Заразившийся коронавирусом отец Хабиба Нурмагомедова идет на поправку 09:38, Спорт 180
Число заболевших COVID-19 в мире превысило семь миллионов 09:35, В мире 201
В Сумгайыте в жилом здании произошло обрушение - ФОТО 09:30, Общество 383
Сегодня в Азербайджане более 25 тыс. выпускников сдадут экзамены 09:27, Общество 440
Рост цен на нефть показывает эффективность соглашения ОПЕК+ - французский эксперт 09:26, Экономика 237
МОК намерен к сентябрю завершить подготовку плана проведения Игр в Токио 09:24, В мире 262
В США резко выросло число госпитализированных с COVID-19 09:19, В мире 319
Раскрыты опасности разработки вакцины от коронавируса в сжатые сроки 09:16, Медицина 332
Опубликованы правила путешествий во все страны мира во время пандемии 09:11, Туризм 435
В Аргентине выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки 09:06, В мире 369
Канада и США могут продлить закрытие границы из-за пандемии до середины июля 09:02, В мире 374
Сенат США впервые одобрил назначение афроамериканца на должность начштаба ВВС 08:58, В мире 404
Супруг британской королевы принц Филипп отметит 99-летие онлайн 08:47, В мире 474
Число умерших за сутки из-за коронавируса в Бразилии снова превысило 1 тыс. 08:39, В мире 477
Конкурент Tesla взлетел в цене - за три дня 08:34, Технологии 595
Эйфелева башня снова откроется для посетителей 08:27, Туризм 531
Готовящаяся к банкротству американская компания взлетела в цене 08:15, В мире 706
Американским полицейским запретили душить задержанных 08:06, В мире 637
Раскрыты подробности работы глобального интернета Илона Маска 07:58, Технологии 729
В мире выявлено почти 109 тыс. новых случаев заражения COVID-19 - статистика ВОЗ 07:46, В мире 710
В Москве умерли еще 56 пациентов с коронавирусом 07:33, В мире 761
Ефремова отправили под домашний арест 07:19, В мире 1 078
Германия продлит ограничения на путешествия - до конца лета 07:07, В мире 1 012
В Солнечной системе нашли ранее неизвестное явление 06:02, Это интересно 1 301
Çinli ekspert: Koronavirusa qarşı peyvənd... 05:15, Azərbaycanca 1 408
Психолог рассказала, как пандемия помогла людям взглянуть на жизнь по-новому 04:03, Это интересно 1 629
Умер президент Бурунди - причина смерти 02:29, В мире 2 267
Президент Ильхам Алиев: Руководство Армении слышит сотни призывов с проклятиями 02:00, Политика 2 170
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан по всем параметрам продемонстрировал лидерство, которое уже давно вышло за пределы нашего региона 01:59, Политика 2 083
Президент Ильхам Алиев: Граждане Азербайджана поддерживают все наши шаги 01:48, Политика 2 073
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское общество проявляет очень большую ответственность, соблюдает дисциплину 01:35, Политика 2 134
МВФ выделит Украине $5 млрд 01:26, В мире 2 082
Президент Ильхам Алиев: Очень низкий уровень смертности у нас достигнут, в первую очередь, за счет профессионализма и самоотверженности врачей 01:15, Политика 2 257
Карантин спас более 3 млн европейцев - ученые 01:04, В мире 2 333
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является одной из немногих стран в мировой масштабе, где все инфицированные коронавирусом получают лечение в медицинских учреждениях 01:02, Политика 2 321
Президент Ильхам Алиев: В закрытых условиях каждый обязательно должен пользоваться маской, каждый должен соблюдать дистанцию и личную гигиену 01:00, Политика 7 948
Президент Ильхам Алиев: На международной арене с одобрением воспринимают методы борьбы Азербайджана с коронавирусом 00:51, Политика 8 908
Трамп выделит почти $3 млрд на помощь бездомным и тем, кто может лишиться дома 00:48, В мире 2 339
В Хьюстоне 9 июня объявили Днем Джорджа Флойда 00:32, В мире 2 444
Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции 00:19, В мире 3 146
Наша главная мотивация - любовь к Родине и желание помочь простым гражданам - волонтер 00:08, Общество 3 254
Армянские группировки запугивают местное население и СМИ в Краснодарском крае - СКАНДАЛ 00:01, Политика 3 343
Убийство Джорджа Флойда - лишь одно из многочисленных преступлений на расовой почве в США - очевидец беспорядков для Day.Az 9 июня 23:50, Политика 2 604
Эрдоган сделал заявление по Идлибу 9 июня 23:39, В мире 2 712
В Великобритании число смертей от коронавируса превысило 50 тысяч 9 июня 23:26, В мире 2 644
Оперативный штаб о том, кому разрешено пользоваться личным автомобилем в эти выходные 9 июня 23:11, Общество 4 293
Apple откажется от процессоров Intel 9 июня 23:06, Технологии 2 707
Новейший атомный авианосец США вышел из строя 9 июня 22:47, В мире 2 956
В Иране произошло сильное землетрясение 9 июня 22:38, В мире 3 154
Лидеры шести стран ЕС призвали лучше подготовиться к будущим пандемиям 9 июня 22:26, В мире 2 848
В дни жесткого карантина онлайн-медиа не разрешено работать из офиса - Ибрагим Мамедов 9 июня 22:12, Общество 5 157
Оперштаб посоветовал лицам с хроническими заболеваниями заранее приобрести лекарства 9 июня 22:08, Общество 4 515
Аслан Асланов: В период пандемии мы стали свидетелями роста обращений к надежным источникам информации 9 июня 22:06, Политика 2 898
В США начались похороны погибшего от рук полиции Флойда 9 июня 21:38, В мире 3 061
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус 9 июня 21:19, Общество 4 502
TƏBİB: Если в борьбе с коронавирусом не будет солидарности граждан, это может привести к еще более серьезным последствиям 9 июня 21:03, Общество 5 800
Президенту пишут: Благодаря Вашей продуманной, дальновидной политике Азербайджан добился больших успехов, смог преодолеть трудности 9 июня 20:55, Политика 3 181
Назван объем средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом 9 июня 20:53, Общество 3 735
Маску нужно носить не для создания видимости ее использования - Рамин Байрамлы 9 июня 20:47, Общество 4 776
Михаила Ефремова задержали 9 июня 20:29, Шоу-бизнес 3 791
В Азербайджане остается под запретом проведение свадеб - официально 9 июня 20:22, Общество 5 321
Доктор Мясников: вирус ослабевает, но будет и вторая, и третья волна 9 июня 20:19, Медицина 3 680
Глава TƏBİB: Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы и у сотрудников госструктур 9 июня 20:17, Политика 3 564
В ближайшие недели ограничения могут быть введены лишь в воскресные дни 9 июня 20:03, Общество 8 648
В Азербайджане среди больных коронавирусом растет число молодых людей 9 июня 20:01, Общество 4 624
В Азербайджане в эту пятницу в госструктурах не будет укороченного рабочего дня 9 июня 19:59, Общество 5 270
В карантинные выходные можно будет выгуливать собак - ОФИЦИАЛЬНО 9 июня 19:54, Общество 12 511
Неношение масок на поминках становится причиной массовых заражений 9 июня 19:51, Общество 4 206
В Азербайджане больных коронавирусом без симптомов могут лечить в домашних условиях 9 июня 19:46, Общество 5 457
В Азербайджане за день были проданы 810 тысяч медицинских масок 9 июня 19:43, Экономика 3 726
В результате принимаемых мер число летальных исходов среди больных коронавирусом удается свести к минимуму - Глава TƏBİB 9 июня 19:42, Общество 4 164
Завтра чартерным рейсом из Нью-Йорка в Баку будут доставлены 210 граждан Азербайджана 9 июня 19:40, Общество 4 177
Лица, нарушающие требования особого карантинного режима, несут административную и уголовную ответственность - Оперативный штаб 9 июня 19:39, Общество 4 385
Для участия в похоронах близких родственников в воскресенье и понедельник граждане должны получить разрешение в МВД 9 июня 19:38, Общество 4 237
Рамин Байрамлы: Лекарства для страдающих хроническими заболеваниями и детей можно приобрести в аптеках уже сейчас 9 июня 19:36, Общество 3 957
Полный список ограничений в Баку и других городах Азербайджана на эти выходные 9 июня 19:33, Общество 8 677
По уровню инфицирования Сальян, Кюрдамир, Евлах и Исмаиллы отнесены к оранжевой зоне 9 июня 19:29, Общество 4 327
В дни строгого карантинного режима серьезных негативных ситуаций не наблюдалось - TƏBİB 9 июня 19:24, Общество 4 013
Ибрагим Мамедов: Сегодня 130 человек были доставлены с территории Дагестана в Азербайджан 9 июня 19:17, Общество 4 032
Азербайджан возобновляет внутренние авиарейсы - НАЗВАНА ДАТА 9 июня 18:56, Общество 8 180
Азербайджан продлил закрытие границ до 1 июля - ОФИЦИАЛЬНО 9 июня 18:51, Общество 7 062
В Баку и других городах Азербайджана снова вводят жесткий карантин на выходных - ПОДРОБНОСТИ 9 июня 18:49, Общество 44 301
В Азербайджане продлен карантинный режим 9 июня 18:46, Общество 15 071
Глава ИВ Хачмазского района ознакомился с условиями в школах, где будут проведены экзамены - ФОТО 9 июня 18:35, Общество 4 043
Состоялась презентация YouTube-канала под названием Karabakh İs Azerbaijan! - ФОТО 9 июня 18:23, Политика 3 772
В Азербайджане выявлено 315 новых случаев заразившихся коронавирусом, 229 вылечившихся, 5 скончались 9 июня 18:09, Общество 5 755
Авиакомпания Emirates сократит тысячи сотрудников из-за пандемии 9 июня 17:52, В мире 3 973
Еще один автобусный маршрут передан ООО BakuBus 9 июня 17:46, Общество 4 740
Названа дата начала полноценного курортного сезона в России 9 июня 17:43, Туризм 4 280
Обновленный Балаханы - поселок преобразился до неузнаваемости - ФОТО 9 июня 17:39, Общество 5 188
Задержаны водители, незаконно перевозившие в Баку жителей районов - ФОТО 9 июня 17:36, Общество 4 964
Последствия страшной аварии на ТЭЦ в Норильске - ВИДЕО 9 июня 17:34, В мире 4 193
Сотрудничество Wolt и Visa в Азербайджане стартовало с кампании по бесплатной доставке (R) - ФОТО 9 июня 17:30, Экономика 4 158
В Азербайджане зарегистрировано почти 3 млн чеков для возврата НДС 9 июня 17:28, Экономика 4 553
В Иране за сутки выявили более 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом 9 июня 17:24, В мире 3 996
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Португалии 9 июня 17:17, Политика 4 000
Стало известно, когда завершатся работы на дороге в Бибиэйбат - ФОТО 9 июня 17:15, Общество 4 459
Ефремов готов оказать помощь семье погибшего в ДТП с его участием мужчины 9 июня 17:11, Шоу-бизнес 4 410
"Лаборатория Касперского" предупредила обучающихся дистанционно 9 июня 17:04, Общество 4 421
Армянская карусель со сменой власти, пандемия и тревога потерь 9 июня 16:58, Политика 4 486
В 34 азербайджанских школах будет осуществлен прием в 1-е классы - в рамках нового проекта 9 июня 16:52, Общество 4 348
С участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие трех больниц модульного типа - ФОТО - ВИДЕО 9 июня 16:39, Политика 11 239
Азербайджанские звезды в масках: Защищен - значит вооружен! - ФОТО 9 июня 16:23, Шоу-бизнес 4 409
Эльчин Мирзабейли: Очередное нелепое мероприятие т.н. "Нацсовета" еще раз показало уровень интеллекта и культуры его участников 9 июня 16:11, Политика 4 190
Врачи вошли к Михаилу Ефремову со смирительной рубашкой 9 июня 16:02, Шоу-бизнес 5 307
Ученые обнаружили шесть разновидностей COVID-19 9 июня 15:56, Медицина 4 732
Что будет с чемпионатом Италии в случае заражения игроков COVID-19 9 июня 15:52, Спорт 4 217
В России стабилизировалась ситуация с коронавирусом - Роспотребнадзор 9 июня 15:48, В мире 4 610
Всему виной снотворное: супруга Михаила Ефремова прокомментировала ДТП 9 июня 15:41, Шоу-бизнес 5 130
В Нефтчалинском районе устраняются проблемы с водоснабжением 9 июня 15:36, Общество 4 786
В одном из районов Азербайджана будет больше коконов шелкопряда 9 июня 15:30, Экономика 4 684
Кадры митингов против расизма со всего мира - ФОТОРЕПОРТАЖ 9 июня 15:23, В мире 4 481
В Азербайджане в конкурс по приему учителей внесут изменения из-за пандемии 9 июня 15:20, Общество 4 743
Наш народ должен показать свою мудрость и следовать необходимым правилам, чтобы победить пандемию – народная артистка Мелекханым Эйюбова 9 июня 15:14, Культура 4 379
В Европе внезапно выпало много снега - ВИДЕО 9 июня 15:10, В мире 5 258
24 тысячи студентов обратились для оплаты обучения за счет государства 9 июня 15:08, Общество 4 858
В Баку произошел пожар в многоэтажке - эвакуировано 20 человек 9 июня 15:04, Общество 7 641
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 74 человека 9 июня 14:47, В мире 4 595
К сведению поступающих в магистратуру 9 июня 14:43, Общество 4 981
В России выпал град размером с грецкий орех - ВИДЕО 9 июня 14:39, В мире 4 992
США переименуют военные базы, названные в честь сторонников рабства 9 июня 14:31, В мире 4 810
Кадры опасного вождения Михаила Ефремова перед смертельной аварией - ВИДЕО 9 июня 14:24, В мире 8 411
Акции Tesla рекордно выросли на фоне новостей о продажах в Китае 9 июня 14:20, В мире 4 695
Стало известно, куда Пашинян сбежит из Армении 9 июня 14:12, Политика 5 290
США создают новое смертельное оружие 9 июня 14:08, В мире 5 081
Михаил Ефремов отказался выходить из квартиры к полиции - ВИДЕО 9 июня 14:03, В мире 7 303
В парламенте Армении потребовали отставки Пашиняна 9 июня 14:00, Политика 4 954
Sony назвала новую дату презентации игр для PlayStation 5 9 июня 13:58, Технологии 4 902
Ефремов признал вину в ДТП в первые минуты после аварии 9 июня 13:55, В мире 5 075
Омбудсмен Азербайджана обратилась к министру внутренних дел 9 июня 13:52, Общество 5 811
Украина ждет возобновления полетов с Азербайджаном 9 июня 13:48, Экономика 5 371
Стамбул будет бороться за право принять Олимпиаду-2032 9 июня 13:43, В мире 4 811
Тысячи людей простились с Джорджем Флойдом в Хьюстоне - ВИДЕО 9 июня 13:36, В мире 4 844
Назван самый дорогой город для иностранцев 9 июня 13:33, Туризм 5 421
Скончался постоянный представитель TRACECA в Азербайджане 9 июня 13:31, Экономика 5 317
В Испании закрыли 6 крупных пляжей, где не соблюдалась социальная дистанция - сотни человек наказаны 9 июня 13:29, Туризм 4 984
В Азербайджане состоится футбольный матч - впервые с карантина 9 июня 13:26, Спорт 4 970
Прокуратура о попытке убийства в Сумгайыте 9 июня 13:24, Общество 5 542
Экономика США вошла в рецессию 9 июня 13:22, В мире 4 946
Полиция ужесточила дело в отношении Михаила Ефремова 9 июня 13:18, В мире 5 288
Обнародованы объемы нефтедобычи в Азербайджане - данные за май 9 июня 13:14, Экономика 5 181
Завтра в Азербайджане будет очень жарко - ПРОГНОЗ 9 июня 13:11, Общество 22
Израиль перенес ослабление карантина из-за роста числа зараженных 9 июня 13:07, В мире 5 023
Из Центра мугама продолжается трансляция музыкальных программ 9 июня 13:04, Культура 4 877
Коронавирус оставил на улице многодетные семьи в Колумбии - ФОТОРЕПОРТАЖ 9 июня 12:59, В мире 5 029
Состоялась встреча межпарламентской Рабочей группы Азербайджан-Испания и временного поверенного в делах Испании - ФОТО 9 июня 12:55, Политика 4 946
Еще новости