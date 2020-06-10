Супруг британской королевы принц Филипп отметит 99-летие онлайн

Супругу королевы Великобритании Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филиппу 10 июня исполняется 99 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Daily Mail, 99-й день рождение принца Филиппа пройдет непривычно тихо из-за пандемии коронавируса.

С марта королева, которая 21 апреля отметила 94-летие, и ее супруг живут в Виндзорском замке, соблюдая предписанный правительством карантин.

День рождения герцога Эдинбургско, как и недавний день рождения королевы, в этом году не будет ознаменован традиционным артиллерийским салютом, так как королевская чета решила, что подобные церемонии неуместны в период эпидемии, говорится в издании.

Таким образом, принца Филиппа ждет праздничный обед в компании Елизаветы II, а также поздравления по видеоконференцсвязи от детей, внуков и правнуков.

Принц Филипп поставил рекорд продолжительности жизни среди членов британской королевской семьи за всю историю. А в 2017 году он и его супруга отметили 70-летие свадьбы.