Число заболевших COVID-19 в мире превысило семь миллионов

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 7 миллионов, свыше 404 тысяч человек с COVID-19 скончались.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 108 918 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 3 539 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 7 039 918, количество летальных исходов - 404 396.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.