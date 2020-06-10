https://news.day.az/world/1243007.html Число заболевших COVID-19 в мире превысило семь миллионов
Число заболевших COVID-19 в мире превысило семь миллионов
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 7 миллионов, свыше 404 тысяч человек с COVID-19 скончались.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 108 918 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 3 539 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 7 039 918, количество летальных исходов - 404 396.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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