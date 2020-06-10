В Хьюстоне похоронили Джорджа Флойда

Джордж Флойд был похоронен в Хьюстоне.

Гроб афроамериканца, умершего при задержании силами правопорядка, был доставлен в Техас после проведения траурных церемоний в других штатах.

На прощании с Флойдом высту пали его родственники, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

ЛаТоня Флойд, брат Джорджа Флойда, сообщил собравшимся: "Мне его будет очень недоставать. А Джорджу хочу сказать в последний раз, что люблю его, и что спасибо богу, что у меня был такой брат, настоящий супермен".

Следом выступила Брук Уильямс, племянница Джорджа Флойда: "Пока я могу дышать, я буду добиваться справедливости для нашего Перри. Спасибо, что пришли, спасибо, что выразили поддержку Джорджу Перри Флойду. Мой дядя был отцом, братом, кузеном для многих, он был активистом".

Проповедь над гробом Флойда прочитал священник и правозащитник Эл Шарптон: "Ты говорил, что хотел дотянуться до как можно большего количества людей. Создатель подарил тебе эту участь. Ты смог дотянуться не с футбольного поля и не с баскетбольной площадки. Для тебя была небесами уготована иная судьба. Джордж, в твою честь люди вышли на манифестации. Ты смог дотянуться до людей в самых разнах странах, на разных континентах и в каждом из 50-ти американских штатов".

Четырем экс-полицейским, один из которых при задержании Флойда провел удушающий силовой прием против афроамериканца, предъявлены обвинения. Если они будут доказаны в суде, бывшим правоохранителям грозят многолетние тюремные сроки.