В Индии за сутки выявили около 10 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 9,9 тысячи и составляет 276 583.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия вышла на пятое место в мире по числу заболевших, опередив Италию и Испанию.

Во вторник сообщалось о 266 598 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 9,9 тысячи), днем ранее - о 256 611 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 9,8 тысячи).

По данным ведомства, лечение в стране проходят 133 632 человек, выздоровели 135 205 человек (5991 за сутки), умерли 7745 человек (279 за сутки).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания - 90 787 (2259 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 34 914 заболевших (1685 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 31 309 заболевших (1366 за сутки).

МВД Индии ранее сообщило о продлении режима изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послаблений там, где число заболеваний минимально. МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на новом этапе действия ограничений. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы, которая начнется в июле, по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки которой не определены, будут возобновлены международные полеты, работа метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и разрешены массовые собрания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.