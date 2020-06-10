В России число зараженных COVID-19 превысило 493 тыс.

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 8 404 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 493 657.

Сообщается, что за последние сутки от коронавируса умерли 216 человек. Число умерших от коронавируса достигло 6358. Вылечились 252 783 человека.

Отметим, Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по количеству инфицированных коронавирусом.