Трамп начал готовить реформу полиции
Президент США Дональд Трамп начал готовить реформу полиции после массовых протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в администрации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Среди предложений, обсуждаемых властями страны, - база данных, отслеживающая сотрудников полиции, за которыми было замечено неправомерное поведение, и изменение тактики работы полиции. Ожидается, что нововведения представят в четверг, 11 июня.
9 июня департамент полиции Вашингтона заявил о проведении ряда реформ, согласно которым полицейским запрещено применять удушающие захваты.
7 июня мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал, что американская полиция будет реформирована.
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