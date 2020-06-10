По ЕС может ударить вторая волна пандемии - заявления Макрона и Меркель

Парижская прокуратура открыла расследование, его цель - установить степень ответственности органов государства в кризисе, связанном с пандемией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, свыше 30 исков было подано со стороны семей умерших врачей, оказавшихся без средств защиты, а также ассоциаций, отстаивающих права медиков. Прокурор Парижа Реми Хейтц сообщил, что речь идет о возможных нарушениях, подпадающих под статьи французского УК.

Президент Макрон не может быть привлечен к суду в период действия мандата, члены кабинета министров подпадают под юрисдикцию особой инстанции - суда Республики.

Французский лидер и канцлер ФРГ накануне выступили с заявлением, в котором задаются те же вопросы - и главный из них - о готовности ЕС к возможной второй волне пандемии.

Меркель и Макрон призывают к большей координации действий и к общеевропейской солидарности.

Мадрид тем временем сообщает, что ношение масок на улицах и в любых общественных местах останется обязательным после того, как 22-го июня истечет срок действия режима ЧС.

В ВОЗ уточнили: сообщение о том, что бессимптомные вирусоносители в редких случаях могут заразить окружающих, следует понимать как точку зрения ряда научных работников, проведших стастистические исследования.

"Я сказала - "очень редко". Мне кажется, что возникло непонимание значения, которое я вложила в это словосочетание. Речь идет лишь о статистических данных, которыми мы оперировали", - подчеркнула Мария ван Керхоув, научный руководитель департамента ВОЗ по COVID-19.

Бразилия с 742 тысячами выявленных случаев заражения и с почти 38 с половиной тысячами летальных исходов от COVID-19 остается вторым по масштабам очагом заражения на планете после США.

Президент Жаир Болсонару настаивает на открытии экономики, а Верховный суд этой южноамериканской страны обязывает власти публиковать полные сведения об умерших и заболевших от пандемии.

Индия - на шестом месте по числу инфицированных - их свыше 275 тысяч человек.

Власти решили ослабить изоляционные меры.

В ответ на это муниципалитет Дели заявил, что это грозит населению столицы возможным более чем 20-кратным увеличением заболевших в ближайшие недели.