Коронавирус невозможно победить полностью

Коронавирус невозможно победить полностью, на 100 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

По его словам, это невозможно, "несмотря на самые позитивные маркеры". При этом мэр добавил, что можно поэтапно переходить к нормальной жизни.

Собянин также заявил, что выход из режима самоизоляции в столице выстрадан тремя месяцами жестких мер.

По словам мэра, плановый переход к нормальной жизни в столице продлится почти два с половиной месяца. Решения по разрешению на проведение массовых мероприятий в Москве могут принять в начале июля.

По данным на 10 июня, в Москве выявлено 199 785 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 113 533 человека, умерли 3 085. Всего в России за весь период пандемии зафиксировано 493 657 зараженных, выздоровели 252 783, умерли 6358 человек.