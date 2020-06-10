Убивший Флойда коп пытался подкупить прокуратуру

Полицейский Дерек Шовин, применивший удушающий прием при задержании погибшего в Миннеаполисе чернокожего американца Джорджа Флойда, пытался заключить с прокуратурой сделку о признании вины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом стало известно Fox News.

По данным телеканала, переговоры прошли спустя четыре дня после смерти Флойда и за день до ареста Шовина. Эту информацию подтвердил представитель прокуратуры округа Хеннепин Чак Лашевски. Не уточняя причин, он заявил, что сделка провалилась.

Источники, знакомые с ходом этих переговоров, уточнили, что сделка включала бы в себя признание в убийстве и нарушении гражданских прав.