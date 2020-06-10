Раскрыто убийство шведского премьера

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, сообщает Reuters.

Прокуратура установила, что Пальме убил дизайнер Стиг Энгстрём (Stig Engstrom). Прокурор отметил, что не может предъявить ему обвинения, поскольку виновный погиб. По этой причине дело закрыли.

Петерссон добавил, что следствие так и не нашло орудие убийства. Пули, обнаруженные на месте происшествия, не смогли связать с конкретным пистолетом.

Основанием для подозрения Энгстрёма в убийстве Пальме стали показания свидетелей. Дизайнера допросили полицейские: во время беседы он путался в показаниях и не мог точно сказать, что делал в день гибели политика. Энгстрём покончил с собой в 2000 году.

Премьер-министр Швеции Улоф Пальме, лидер Социал-демократической партии, был застрелен в Стокгольме 28 февраля 1986 года, когда он возвращался с женой из кино без охраны.