https://news.day.az/world/1243198.html В Украине назвали имя первого замглавы МИД
В Украине назвали имя первого замглавы МИД
Кабинет Министров Украины 10 июня назначил Эмине Джапарову первым заместителем министра иностранных дел.
Как передает Day.Az со ссылкой на Гордон, об этом в Facebook сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Команда пополнилась сильным игроком. Эмине будет курировать такие направления как публичная дипломатия, международные организации, государственный протокол. Но первый заместитель - это, конечно, намного больше, и сама дипломатическая жизнь ставит дополнительные задачи", - написал он.
Кулеба добавил, что "небезосновательно ждет драйва, системности и результатов по всем направлениям".
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