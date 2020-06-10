В Украине назвали имя первого замглавы МИД

Кабинет Министров Украины 10 июня назначил Эмине Джапарову первым заместителем министра иностранных дел.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гордон, об этом в Facebook сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Команда пополнилась сильным игроком. Эмине будет курировать такие направления как публичная дипломатия, международные организации, государственный протокол. Но первый заместитель - это, конечно, намного больше, и сама дипломатическая жизнь ставит дополнительные задачи", - написал он.

Кулеба добавил, что "небезосновательно ждет драйва, системности и результатов по всем направлениям".