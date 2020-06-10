Компании Китая отказываются от размещения своих акций на биржах США

Китайские компании откладывают планы по размещению на биржах США, поскольку напряженность в отношениях между двумя ведущими экономиками мира растет, передает Reuters со ссылкой на юристов, банкиров, бухгалтеров и регулирующие органы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Падение интереса, особенно со стороны тех компаний, которые находятся на ранних стадиях планирования, является результатом предложенного законодательства США, которое затруднит листинг для некоторых китайских фирм в США, это также усилило пристальное внимание после скандала в области бухгалтерского учета с конкурентом Starbucks китайской Luckin Coffee.

"Мы видели, как клиенты пока приостановили свои планы IPO (первичного размещения акций) в США", - сказал Стивен Чан, партнер юридической фирмы Dechert LLP в Гонконге.



"Основной причиной замедления являются отношения между США и Китаем", - добавил он.

"Если напряженность в отношениях между двумя странами сохранится, мы ожидаем, что замедление продолжится", - сказал Чан.

По данным Dealogic, китайские группы привлекли 1,67 миллиарда долларов посредством первичного публичного размещения акций в Нью-Йорке в этом году и надеются привлечь еще около полумиллиарда на биржах США.

В 2019 году они привлекли 3,5 миллиарда долларов.

В последние месяцы китайско-американские отношения резко упали, поскольку между двумя странами возникли разногласия по поводу торговли, а позже критике подверглись действия китайской стороны по борьбе с пандемией коронавируса и отношения Пекина с Гонконгом.

По словам одного из аудиторов, количество запросов на листинг в США в этом году сократилось вдвое в одной из четырех крупнейших бухгалтерских фирм в Китае по сравнению с уровнями 2019 года.

Для размещения на бирже требуется как минимум несколько месяцев, включая назначение консультантов, подготовку проспекта и получение разрешений регулирующих органов. Чем более долгий путь прошла компания, тем меньше вероятность, что она изменит планы.