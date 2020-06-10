В США число заражений COVID-19 за сутки увеличилось на 11 тысяч

В США число заражений коронавирусом за сутки увеличилось почти на 12 тысяч, пишет университет Джонса Хопкинса.

Днем раньше коронавирус подтвердился у 17 тысяч человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что всего в стране коронавирусом заразились больше 1,9 миллиона, скончались больше 112 тысяч, выздоровели 524 тысячи пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.