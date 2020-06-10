https://news.day.az/world/1243204.html Названа причина разлива нефтепродуктов в Норильске
Названа причина разлива нефтепродуктов в Норильске
По предварительным данным, причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росприроднадзор.
Ранее сообщалось, что директор ТЭЦ-3 АО в Норильске Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов задержаны в рамках дела о разливе топлива в Норильске.
В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м.
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