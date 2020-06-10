В Беларуси число заражений COVID-19 превысило 51 тыс.

В Беларуси число заражений коронавирусом за сутки увеличился на 801, превысив 51 тысячу, пишет минздрав страны.

Отмечается, что страна провела 659 тысяч тестов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Беларуси от коронавируса умерли 288, выздоровели больше 25 тысяч пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.