В Иране за сутки выявили более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 177 938, летальных исходов - на 8506, зафиксировано 140590 случаев выздоровления.

Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

"За последние сутки выявлены 2011 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 177 938 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки к сожалению умер 81 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 8506 человек.

По словам Лари, зафиксированы 140590 случаев выздоровления среди заразившихся.