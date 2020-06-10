Многомиллиардные потери: худший год в истории мировой гражданской авиации

Нынешний год в финансовом плане станет самым тяжёлым в истории гражданской авиации. Международная ассоциация воздушного транспорта опубликовала отчёт, согласно которому авиакомпании по всему миру потеряют 74 миллиарда евро - и ещё около 14 миллиардов в следующем. Ежедневные потери превышают 200 миллионов. И это при условии, если не будет второй волны коронавируса и карантинных мер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, глава IATA Александр де Жюньяк заявил, что худшее уже позади, но всё же призвал, ради скорейшего восстановления отрасли, не вводить тотальный карантин. По его мнению, те меры, которые уже применяются на борту авиалайнеров, являются вполне адекватными.

На фоне кризиса заказы новых авиалайнеров сократились на 80-90%, и страдают не только перевозчики, но и производители. Во вторник Франция объявила о пакете помощи для своей авиапромышленности - 15 миллиардов евро.

Брюно ле Мэр, министр финансов Франции: "Если бы мы не вмешались прямо сейчас, число рабочих мест сократилось бы на треть. Таковы наши оценки состояния аэрокосмической промышленности. Это примерно 100 тысяч из 300 тысяч человек, прямо или косвенно занятых в отрасли".

По оценкам ряда экспертов, авиационной сфере потребуется не меньше 2-3 лет, чтобы выйти на докоронавирусные объёмы перевозок и производства авиалайнеров.