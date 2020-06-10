Эрдоган и Путин провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин отметил в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом важность скорейшего прекращения огня в Ливии и возобновления диалога между ливийцами на основе решений Берлинской конференции. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"При обстоятельном обсуждении ситуации в Ливии выражена глубокая озабоченность продолжающимися в стране масштабными боестолкновениями, приведшими к многочисленным жертвам и разрушениям. Владимир Путин отметил важность скорейшего прекращения огня и возобновления межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН, и других инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование конфликта", - говорится в сообщении.

Путин и Эрдоган также отметили важность контроля за соблюдением перемирия в Сирии и нейтрализации террористических группировок в Идлибе. Лидеры подчеркнули важность восстановления торгово-экономических и гуманитарных связей по мере снятия ограничений из-за пандемии.