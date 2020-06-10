https://news.day.az/world/1243263.html Автомобильный мост рухнул в Москве
Автомобильный мост рухнул в Москве
Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве в результате подтопления. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах, передает Day.Az.
"В результате сильного дождя обрушился мост через реку Незнайка", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, место обрушения огорожено. На месте работают специалисты экстренных служб, в том числе МЧС. По предварительным данным, обрушение моста произошло неподалеку от населенного пункта Большое Покровское. Предварительно, пострадавших в результате происшествия нет.
Река Незнайка протекает по территории Московской области и Москвы, является левым притоком Десны.
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