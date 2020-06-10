Акции Tesla рекордно подорожали

Стоимость акций автопроизводителя Tesla Илона Маска рекордно выросла 10 июня и впервые в истории поднялась выше тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На 19:30 по бакинскому времени рост составил более 6,9 процентов, а цена за акцию достигла 1005 долларов. Это соответствует рыночной капитализации в 185,3 миллиардов долларов. За год стоимость акций выросла почти в пять раз.

Агентство Bloomberg связало рекордное подорожание с растущим спросом на бюджетный электрокар Tesla Model 3 в Китае на фоне снятия карантинных мер. Аналитик Дэниэл Айвз назвал интерес со стороны Китая "лучом света для Tesla". Дальнейшее снятие ограничительных мер в США и Европе, введенных из-за пандемии коронавируса, может увеличить капитализацию компании еще больше.