Автомобиль въехал в группу людей в Мюнхене

Неизвестные въехали на легковом автомобиле в группу людей в Мюнхене, после чего вышли и начали их избивать.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, затем они сели обратно в машину и скрылись с места инцидента, сообщила в среду полиция города в Twitter.

"Мы разыскиваем автомобиль. По нашей оценке, сейчас опасности нет", - отметили в правоохранительных органах. Район ЧП оцеплен стражами порядка. В полиции исходят из того, что речь идет о "целенаправленной атаке".

По информации газеты Bild, в нападении участвовали шесть человек из числа членов известной рокерской группировки "Ангелы ада" (Hells Angels). Как минимум один из них использовал при атаке нож. Пострадали три человека.

В ФРГ банды рокеров - головная боль для жителей страны и полиции. Более половины членов этих клубов имеют судимость. Рокеры "проникли" даже в правоохранительные структуры: в конце 2010 года несколько стражей порядка в Гессене были уволены со службы за сотрудничество с членами "Ангелов ада", а именно за предоставление им внутренней информации МВД.