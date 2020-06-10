https://news.day.az/world/1243292.html США не намерены вечно оставаться в Сирии - заявление Пентагона
США не намерены вечно оставаться в Сирии - заявление Пентагона
В Пентагоне заявили об отсутствии у США намерений оставаться в Сирии вечно.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи отметил, что Вашингтон не определил пока сроки вывода войск с территории страны.
Он также добавил, что США надо будет уйти "в какой-то момент".
"Я не знаю, сколько мы будем в Сирии, но очевидно, что мы не будем там вечно", - сказал Маккензи.
Кроме того, командующий назвал решение о выводе войск политическим и подчеркнул, что военные "готовы выполнить этот приказ".
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