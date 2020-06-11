В США дали оценку угрозе «Талибана»

Глава Центрального командования (CENTCOM) США генерал Кеннет Маккензи оценил угрозу террористического движения "Талибан" для страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он рассказал во время онлайн-конференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

Он заявил, что талибы, с которыми США борются на протяжении 19 лет, не являются опасным противником. По его мнению, угрозой можно считать тех, кто живет в Афганистане и противостоит американским военным - "Исламское государство" и "Аль-Каиду".

Маккензи также отметил, что талибы не являются союзниками ИГ. При этом он сказал, что не знает, в каких отношениях террористы с "Аль-Каидой" и добавил: "Время покажет, и мы увидим это по тому, что они делают, а не говорят".

1 июня сообщалось, что террористы "Талибана" освободили 45 пленных из тюрьмы в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Уточняется, что среди них члены национальной армии и полиции.

29 февраля США и "Талибан" впервые заключили мирный договор, который должен привести к миру в Афганистане. По требованию талибов, за 14 месяцев иностранные войска обязаны оставить Афганистан. Кроме того, противники начинают разговаривать об обмене пленными.

"Талибан" образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска на территорию этой страны после теракта 11 сентября 2001 года.