Грузия ведет переговоры с рядом стран по вопросу принятия туристов

Для принятия международных туристов Грузия ведет переговоры с Прибалтикой, Польшей, Чехией и Австрией.

Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.

По его словам, решения будут приняты в ближайшее время.

"Мы уже сто раз говорили и еще раз повторим, что самая большая проблема и вызов этого кризиса - это непредсказуемость. У нас фактически все готово к работе. Грузия готова ко всему, чтобы принять туристов, но конечно, из таких же зеленых регионов, как и мы. Мы являемся страной, чистой от "Covid", потому что мы научились управлять развитием инфекции, научились лечить ее, оценивать риски ее распространения, и здесь мы имеем один из лучших результатов. Для того чтобы мы сохранили эти достижения и, в первую очередь, не ставить под угрозу здоровье наших граждан, мы должны предпринять крайне разумные и осторожные шаги. Хорошим примером является тот путь, который мы прошли с Израилем. Все готово к подписанию, однако эпидемиологическое положение, которое осложнилось в Израиле, конечно, мы сели и решили, что это надо отложить", - заявил Гахария.